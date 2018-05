Scuola Pallavolo Biellese, arriva la promozione in Serie C

BIELLA - Una partita incredibile che sapeva tanto di finale e un successo con una rimonta mozzafiato al quinto set. La Scuola Pallavolo Biellese, in realtà, la promozione l'aveva conquistata già alla fine del terzo parziale quando, contro la Meneghetti Torino, è arrivata la certezza del punto che avrebbe garantito la Serie C. Così è stato. Nella serata di ieri, 19 maggio, in una palestra comunale di Occhieppo Inferiore stracolma, i ragazzi di coach Federico Barazzotto hanno giocato con il cuore gettando oltre l'ostacolo paure e difficoltà. Alla fine avversari sconfitti 3-2 (25-12, 20-25, 25-21, 19-25, 16-14) e playoff chiusi con tre vittorie su tre gare. Ora la squadra fatta di giovani e per i giovani nata soltanto due stagioni fa è già salita di categoria.

LA PARTITA - Pronti via e i biellesi dominano in tutti i settori tanto da costruire un break incolmabile per gli avversari, apparsi lenti e schiacciati dalla foga agonistica della Spb, trascinata da un pubblico mai visto prima. Il primo parziale sembra indirizzare la gara verso una direzione, in realtà i torinesi reagiscono portandosi sull’1-1 con una prestazione super nonostante una rosa decisamente più corta dei locali. Il terzo set si gioca sul filo del rasoio: i biellesi si mantengono avanti per buona parte del parziale per poi chiuderlo 25-21 e gioire in anticipo per il punto che vale la C. Ritmi più rilassati nel quarto set, Meneghetti cresce e sembra avere la meglio nonostante la rotazione asfissiante di Barazzotto. Il 2-2 porta il match al quinto set dove accade l’impensabile: Spb salva cinque match point e al primo a suo favore chiude l’incontro per l’entusiasmo incontenibile di squadra, staff e pubblico.

(© Ufficio stampa Scuola Pallavolo Biellese)

LE PAROLE DEI VINCITORI - «All’inizio di stagione nessuno si aspettava questo risultato da noi – afferma il capitano Riccardo Bertuzzi – durante l’anno abbiamo capito che potevamo arrivare a questo punto. Grazie ad allenatori, tecnici e alla società che ci è stata vicino».

«Un risultato enorme, stiamo riportando la pallavolo biellese ai livelli del passato – sottolinea il coordinatore tecnico del progetto, Mino Barberis – dall’Under 12 all’Under 20 abbiamo costruito qualcosa di eccezionale. Merito del lavoro dello staff. Un obiettivo raggiungo che ci riempie di orgoglio».

«Era un programma di due anni per crescere ma già quest’anno i ragazzi sono stati favolosi, hanno dato tutto e non posso che essere felice – spiega coach Federico Barazzotto – abbiamo avuto anche il problema di Davide Frison che poteva darci grande qualità in questa categoria ma i ragazzi sono stati bravi a sopperire alla sua assenza. Io non sono l’artefice della promozione, il merito va ad un gruppo molto affiatato che merita grande risalto».

La chiusura spetta a Giusi Cenedese, coordinatrice del progetto Spb: «Un risultato inaspettato ma è la forza di un movimento. Siamo partiti due anni mettendo insieme tre società e abbiamo dimostrato che a Biella le cose fatte insieme sono le migliori come il Bear Wool o il TeamVolley. Questo risultato è solo il punto di partenza perché di strada ne abbiamo fatta ancora poca. Certo è che Biella ha tante risorse, capacità e passione. C’è bisogno che vengano tirate fuori».

I tifosi della Scuola Pallavolo Biellese (© Ufficio stampa Scuola Pallavolo Biellese)

Tabellino:

Scuola Pallavolo Biellese-Us Meneghetti 3-2. Parziali: 25-12, 20-25, 25-21, 19-25, 16-14. Punti: Rastello 6, Bertuzzi 5, Roncati 1, Sartini 16, Fileppo 1, Guala 20, Frison 7, Solivo 7, Pettenati 2.

CLASSIFICA PLAYOFF PROMOZIONE:

Scuola Pallavolo Biellese 8 punti

Calcom Volley Busca 6

Artivolley 6

Us Meneghetti 4

Novarclean Volley 3

Casa della Gomma San Paolo 0