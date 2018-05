Piazzolandia, due giorni di divertimento dedicati ai più piccoli

BIELLA - Torna Piazzolandia, l'evento dedicato interamente ai bambini più atteso dell'Estate biellese organizzato dall'associazione «Noi del Piazzo». Il programma della manifestazione prevede la presenza di mercatini, esposizioni, esibizioni, spettacoli, musica, balli, giochi, concorsi e tante sorprese. Piazza Cisterna sarà riempita dai vari professionisti biellesi che lavorano per (e con) i bambini: scuole di danza, scuole di musica, ludoteche, presentazioni dei centri estivi, associazioni.

Il programma completo

Sabato 2 giugno, dalle 14, via a esibizioni, laboratori e a tutte le attività. Alle 21 il grande «Super Kids Show» in cui si alterneranno sul palco di Piazza Cisterna le esibizioni di piccoli talenti biellesi. A seguire il «Malleabile show» un suggestivo spettacolo di giocoleria, acrobatica e arte circense. Domenica 3 giugno dalle 10 riapertura di Piazzolandia. Dalle 15 via alle esibizioni e ai laboratori in piazza ed ancora in torneo di dama e giochi da tavola e il torneo «ScaccoPiazzo» per bambini e ragazzi. «Abbiamo pensato a questo evento perchè, dopo le vecchie «notte bianca per bambini», abbiamo notato l'assenza di eventi dedicati ai più piccoli nel programma di Estate nel cuore di Biella - spiega Andrea Morabito organizzatore dell'evento - la città è ricchissima di professionisti che da anni operano in questo settore quindi abbiamo pensato che creare un appuntamento utile non solo all'aspetto ludico ma anche ai genitori sotto l'spetto educativo potesse essere interessante. Quest'anno la sfida è più grande poiché abbiamo due nuove iniziative: il concorso di disegno con le scuole elementari e medie biellesi e il 'SuperKidsShow'. Nella serata di sabato 2 giugno vogliamo infatti lasciare il palco aperto ai giovani talenti biellesi. Le iscrizioni sono aperte e potete contattarci sul sito www.piazzolandia.it.»

Il concorso

Inoltre, per la seconda edizione di Piazzolandia è stato indetto un concorso di disegno riservato alle scuole elementari e medie dal titolo «Perchè tutto cambi. Cosa vorrei rimanesse uguale ad oggi tra 50 anni?» In palio tanti premi tra cui dieci ingressi gratuiti al parco divertimenti Mirabilandia, una gita all inclusive per la classe vincitrice alla sede di Andirivieni (viaggio e laboratorio incluso), materiale scolastico e tanti altri gadget.