Ponderano: veicoli bloccano area attrezzata, intervengono i carabinieri

PONDERANO - I carabinieri sono intervenuti domenica nell'area camper di Ponderano, su richiesta di un utente. L'uomo non riusciva a entrare nello spazio attrezzato, a causa di due veicoli, una Fiat Panda e una Seat Altea, che ostruivano l'accesso. Dal controllo è emerso che erano intestati a un'azienda che, visto il giorno di festa, era chiusa. Pochi istanti prima che venisse richiesto l'intervento del carroattrezzi, per la rimozione, sono giunte le due persone che le avevano in uso che le hanno immediatamente rimosse, scusandosi del disagio arrecato.