Valigia sospetta a Biella, scatta l’allarme in via Addis Abeba

BIELLA - Allarme ieri in via Addis Abeba, a Biella, dove è stata rinvenuta una valigia sospetta nei pressi della redazione del bisettimanale Eco di Biella. L'oggetto, di colore blu, ne conteneva un altro più piccolo, si è scoperto in seguito, ed era stato abbandonato nei pressi dei bidoni della spazzatura. Questo è quanto hanno accertato i carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto. Un abitante della zona, per evitare che scattasse nuovamente una richiesta di soccorso, li ha riposti nell'androne del suo condominio in attesa di consegnarli personalmente al personale addetto al recupero dell'immondizia.