A Gli Orsi arriva la «Molecola Coop Race»

BIELLA – Il centro commerciale Gli Orsi, in collaborazione con CoopAcademy, è pronto ad accogliere «Molecola Coop Race», la gara di carrelli più pazza del mondo che partirà sabato 26 maggio, dalle 11 alle 18. Tutti i visitatori che vorranno cimentarsi in questa divertente sfida possono iscriversi sul sito www.molecolacooprace.it oppure direttamente sul luogo dell’evento.

La gara

I partecipanti, divisi per squadre da due persone, affronteranno avvincenti prove di abilità lungo un percorso prestabilito, a bordo dei carrelli della spesa, alla ricerca dei prodotti della loro lista della spesa, gareggiando come dei veri piloti. Al termine della competizione, già ospitata con successo lo scorso anno, tutti i partecipanti verranno omaggiati con una borsa della spesa del valore di 20 euro, mentre i due team più veloci otterranno la qualificazione alla finalissima di Torino del 14 ottobre. Nel pieno centro di Torino, in via Roma, i finalisti cercheranno di vincere i buoni spesa in palio, per un valore fino a 1.000 euro a coppia. Il regolamento completo della gara è disponibile sul sito: www.molecolacooprace.it.