Serata di festa per Pallacanestro Biella

BIELLA - Serata di festa ieri per Pallacanestro Biella e tutta la #BiellaFamily, accorsa numerosa per l'apericena di fine stagione insieme a squadra, staff tecnico e dirigenza. Location anche quest'anno l'incantevole terrazza panoramica dell'Agorà Palace Hotel, Partner del Club, affacciata sui tetti della Città e circondata dalla bellezza della montagne biellesi.

Coach Carrea festeggia 36 anni (© Alberto Tesoro | Pallacanestro Biella)

COMPLEANNO DI CARREA - Una serata tra amici, con una partecipazione importante di bimbi e ragazzi a caccia di foto, selfie ricordo e autografi con i protagonisti della stagione rossoblù. Per tutti poi una gustosa cena a buffet, drink e una torta che lo staff dell'albergo ha preparato per festeggiare il 36° compleanno di coach Michele Carrea. Alla sorpresa organizzata al coach hanno preso parte i ragazzi della prima squadra, guidati dal capitano Jazz Ferguson sulle note di «Happy birthday to you!».