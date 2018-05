Memo Remigi in concerto per l’Asl di Biella

BIELLA - Sarà un'occasione di bilanci ma soprattutto di prospettive, animata anche dalla presenza del cantante e compositore Memo Remigi che il 29 maggio terrà un concerto per l’Asl di Biella. A partire dalle 16, presso la sala convegni Elvo Tempia, l’Asl BI organizza un incontro dal titolo: «Una Sanità in Salute per un Territorio in Salute». Una occasione per analizzare gli ultimi tre anni di «S.U.C.C.E.S.S.I.», il progetto aziendale che ha generato negli ultimi tempi diversi cambiamenti, delineando il nuovo volto che l’ospedale e l’Asl di Biella potranno avere per il futuro. Un incontro aperto al personale e al pubblico che diviene anche un momento in cui «render conto» di ciò che è stato realizzato. Saranno gli stessi direttori dei dipartimenti a descrivere più in dettaglio le attività portate avanti in ciascun settore di riferimento.

La premiazioneIn questa occasione saranno inoltre premiati i progetti di sviluppo professionale destinati ai giovani medici, risultato di un percorso incentivante voluto per investire sulle generazioni di medici più giovani. Asl di Biella che in questi anni è anche cresciuta sul fronte dell’umanizzazione: in tale circostanza sarà consegnato anche un riconoscimento di cittadinanza attiva ai referenti dei diversi progetti che, con il loro impegno, hanno fatto sì che l’ospedale potesse diventare ancora più bello e più accogliente.