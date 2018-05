«In robot veritas»: a Gli Orsi arriva «Beppe» il robot-sommelier

BIELLA – Il centro commerciale Gli Orsi si prepara per «In robot veritas», una sorprendente attività che vedrà come protagonista «Beppe», il robot-sommelier ideato dall’istituto Gae Aulenti di Biella che ha già conquistato una fama internazionale e che sarà ospitato all’interno della galleria commerciale domenica 27 maggio, dalle 15 alle 18.

Il Robot all'opera e il progetto

Durante la giornata tutti i visitatori potranno osservare il Robot all’opera, mentre effettuerà l’analisi di alcuni vini, sia tramite un «assaggio» che attraverso la lettura e l’elaborazione delle loro etichette. Beppe è infatti in grado di individuare la provenienza del vino, di elencarne le caratteristiche e di suggerire i piatti da abbinare, proprio come un essere umano. Il robot, dotato di Intelligenza Artificiale, è stato progettato dagli studenti dell’Istituto di istruzione superiore Gae Aulenti di Biella, insieme al professor Giuseppe Aleci e al professor Roberto Donini, con la volontà di rendere 4.0 anche un settore come l’agroalimentare. Sfruttando appositi sensori, «Beppe» può analizzare il ph e dare informazioni sul livello di acidità, la presenza di solfiti, il grado alcolico, persino il colore del vino, grazie alla sua capacità di colloquiare con terzi. Il robot-sommelier impiega i servizi Microsoft cognitive per il riconoscimento visivo, ottenendo così una descrizione precisa di ciò che inquadra. Inoltre, sfruttando una tecnologia object-tracking, memorizza ogni etichetta, creando un piccolo catalogo di vini. L’«assaggio» vero e proprio avviene attraverso sensori digitali e manuali. I giudizi forniti sono quindi molto simili a quelli di un esperto del settore.