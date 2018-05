Masserano: il cane abbaia troppo, lite tra vicini con carabinieri presenti

MASSERANO - Ennesima lite scoppiata, tra vicini di casa, nel Biellese. Motivo del litigio, il cane di una coppia di origini polacche, che non smetteva di abbaiare. A quel punto, chi abitava loro accanto, a Masserano, ha deciso di chiamare i carabinieri. La donna, di 58 anni, ha spiegato la situazione e in pochi minuti una pattuglia è giunta sul posto per sedare gli animi. Pare infatti che i proprietari dell'animali fossero, purtroppo, ubriachi.