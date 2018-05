Biella, anche al Sella Lab si festeggiano i 15 anni di WordPress

BIELLA – Al Sella Lab si festeggiano i 15 anni della piattaforma WordPress. Un supporto tecnologico che, dai primi blog ospitati dal 2003 ad oggi di strada ne ha fatta parecchia. Domenica 27 maggio è la data dell'evento mondiale che coinvolge tutti i gruppi della community di WordPress in giro per il mondo raccolto sotto l'hashtag #wp15. Il gruppo biellese festeggerà in anticipo, giovedì 24 maggio, all'interno dell'incontro mensile dedicato a WordPress. «Al WordCamp Torino 2016 – ci spiega Elena Bobbola co-organizzatrice dell'evento – io e Chiara Magnani siamo state spinte dagli organizzatori a creare un meetup a Biella: ci hanno illustrato il percorso per chiedere l'autorizzazione a WordPress America per rendere ufficiali i nostri eventi e da lì è nato tutto.»



Il programma

Si comincia alle 18.30 con l'introduzione degli organizzatori sui primi 15 anni di WordPress. Per festeggiare verrà mostrata una carrellata dalle prime versioni della piattaforma fino ai giorni nostri, per vedere cosa ha funzionato e quali sono le caratteristiche che hanno fatto spiccare WordPress sopra agli altri cms e a seguire il networking cn aperitivo offerto da Sella Lab: «WordPress è una piattaforma open source quindi utilizzata dalle persone gratuitamente o per hobby oppure per integrare il loro business – spiega ancora Elena Bobbola – Per questo per 'rendere il favore' alcuni membri della community si rendono disponibili a organizzare meetup a titolo assolutamente gratuito con lo scopo di far crescere e fare incontrare dal vivo la community locale» In occasione della festa saranno disponibili swag a tema (spillette, adesivi personalizzati ecc...) e la storia della piattaforma verrà ripercorsa attraverso vecchie versioni WordPress funzionanti e degne di nota.