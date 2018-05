Aldo Birchall e Darrel Shelford alla guida del Biella Rugby

BIELLA - Ieri sera, la società ha presentato alla squadra Senior che il prossimo anno affronterà per la prima volta il campionato di Serie A, il nuovo staff tecnico.

Aldo Birchall sarà il nuovo head coach, pur mantenendo il ruolo di forwards coach.

Al suo fianco, il neozelandese Darrel Shelford che si occuperà della preparazione dei trequarti e di allenare la U18 gialloverde. Importante il curriculum di Shelford che, dopo un passato da giocatore professionista, ha ricoperto l’incarico di backs, skills e defensive coach per club importanti in Inghilterra (Saracens) e Giappone prima di approdare al Rugby Viadana (2006-2009), al tempo iscritto al Campionato di Super 10, presso il quale ha ricoperto mansioni analoghe a quelle affidategli ora dal Biella Rugby. Proprio di quegli anni, l’incontro con Aldo Birchall, al tempo flanker del club mantovano. Alla fine del 2009, il suo ritorno in Nuova Zelanda dove attualmente aveva incarico di mentor coach alla New Zeland Sports Academy.

Darrel Shelford (© Biella Rugby)

Darrel Shelford backs coach Edilnol Brc: «Con grande piacere accetto l’opportunità di lavorare con Biella Rugby. Dopo aver parlato con Vittorio Musso, Andrew Douglas e Aldo Birchall, mi rendo conto che si tratta di un club che ha grandi valori e una visione di grande impatto sulla comunità locale. Il rugby è uno sport bellissimo che fa diventare gli uomini giocatori e i giocatori uomini, sia dentro che fuori dal campo. Il mio lavoro attuale usa lo sport, nello specifico il rugby, come veicolo per educare e sono sicuro che le conoscenze che porterò a Biella faranno bene sia ai giocatori, sia agli altri allenatori fornendo loro la possibilità di crescere ulteriormente. Conosco bene Aldo Birchall, è stato un giocatore quando allenavo a Viadana, so che è una persona appassionata, un gran lavoratore nonché un uomo di famiglia e non vedo l’ora di lavorare con lui nei prossimi anni. Mi congratulo con il club per la recente promozione in Serie A, è stato il primo passo, quello successivo sarà rimanerci. Ora inizia il lavoro duro, non vedo l’ora di affrontare questa sfida».

Vittorio Musso presidente Edilnol Brc: «Da sempre siamo molto attenti alla qualità degli allenatori ai quali affidiamo i nostri giovani, una qualità che ci ha portato ad ottenere come risultato la recente promozione in Serie A e l’attuale posizione della nostra Under 18 nelle finali per accedere al campionato Elite. Il lavoro di Cal McLean, Marco Porrino e Manuela Gremmo negli anni passati ha creato delle ottime basi. Ora non possiamo fare altro che migliorarci. Il rugby è uno sport di squadra, dove non necessariamente devono essere tutti ‘fenomeni’. Ogni giocatore può ottenere risultati importanti se guidato da un tecnico di qualità e noi siamo la prova evidente della bontà del nostro ragionamento. Importando tecnici di qualità, facciamo in modo che anche i nostri allenatori migliorino le proprie potenzialità. Un insegnamento non solo destinato agli atleti, ma anche a tutti gli allenatori che stanno crescendo con la società».

Aldo Birchall head coach Edilnol Brc: «Sono molto contento per questo nuovo incarico, l’ho accolto con entusiasmo. Ringrazio la società e Andrew Douglas con il quale è stato un grande piacere lavorare, per la fiducia che mi hanno accordato. Le basi sono state poste nella passata stagione, nella prossima cercheremo di consolidare il lavoro svolto. Non vedo l’ora di mettermi alla prova, così come non vedo l’ora di incominciare a lavorare con Murray e Shelford, persone con esperienze importanti alle spalle, Darrel è stato anche il mio allenatore a Viadana, una persona di cui mi fido al cento per cento. Sarà un grande piacere ritrovarlo».

Corrado Musso DS Edilnol Brc: «La società è contenta delle scelte fatte. Andrew, quando aveva annunciato la sua partenza per il Giappone, ci aveva suggerito che Aldo aveva tutte le potenzialità per essere un ottimo capo allenatore e sarebbe stato perfettamente in grado di dare continuità alle basi da lui poste quest’anno. Del resto, ha grande esperienza e conoscenza del rugby italiano e ha tutte le competenze per svolgere al meglio questo ruolo. Parallelamente abbiamo valutato diversi canditati al ruolo di allenatore dei trequarti, vice allenatore e allenatore della Under 18 e Darrel Shelford, che già ha allenato Aldo a Viadana, ci ha subito colpiti. È una figura esperta, pacata nei modi e con il suo sorriso, siamo certi, conquisterà tutti. Siamo entusiasti del nostro staff tecnico. Darrel arriverà a Biella a fine giugno, Fraser già dai primi giorni del mese prossimo».