Perde la testa e inizia minacciare i dipendenti: cliente va in escandescenza a Vigliano 

VIGLIANO - Una pattuglia dell'Arma è dovuta intervenire a Vigliano, negli uffici dell'Edilnol, a causa di un cliente che stava minacciando i dipendenti. L'uomo, un 49enne gravato da pregiudizi penali, se l'era presa con il responsabile delle vendite, per motivi non del tutto accertati, e aveva iniziato a dare in escandescenze, fino a quando uno dei presenti non aveva richiesto l'intervento dell'112. Solo alla vista delle divise, il soggetto si è calmato.