Impresa 4.0: in Camera di Commercio arriva il digital promoter

BIELLA - E' pienamente operativo il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio di Biella e Vercelli, nodo della rete nazionale delle strutture di servizio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici previsto dal piano nazionale Impresa 4.0. Con la presenza nelle CCIAA dei Punti Impresa Digitale è stato realizzato un network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione. Il servizio della CCIAA di Biella e Vercelli ora si completa con la presenza, in entrambe le sedi, della figura del digital promoter che ha il compito di diffondere presso le imprese la conoscenza sulle tecnologie e sullo scenario 4.0, nonché di offrire informazioni su incentivi e contributi per finanziare servizi di consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di innovazione digitale.

I servizi del portale

E’ disponibile online sul portale del PID - www.puntoimpresadigitale.camcom.it - il self assessment - Selfi 4.0, lo strumento progettato da Unioncamere che consente di effettuare un test di autovalutazione per conoscere il proprio livello di maturità digitale. Il Pid è quindi a disposizione dell’impresa per individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà e al proprio modello di business e per fornire servizi di orientamento personalizzati verso strutture tecnologiche più specializzate quali i Digital Innovation Hub e i Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center). Il Punto Impresa Digitale di Biella e Vercelli è a disposizione per informazioni e approfondimenti al numero 015.3599378 o scrivendo all'indirizzo email promozione@bv.camcom.it.