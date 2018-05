Matrimonio a Biella, i più bei luoghi in collina per il vostro ricevimento

BIELLA - Scegliere il luogo perfetto che farà da sfondo a uno dei giorni più importanti è davvero impegnativo. Ognuno di noi vorrebbe che fosse il lugo perfetto, un luogo speciale per sé ma che possa rendere speciale anche la giornata di chi ci sta intorno. Per chi abita nel Biellese e sogna un matrimonio magico potrà spostarsi tra i pendii delle nostre colline che offrono luoghi storici e caratterizzati da un panorama invidiabile. Abbiamo chiesto il parere ad un'esperta del settore e abbiamo fatto per voi un piccolo tour tra alcuni dei luoghi collinari più suggestivi del territorio.

Una nicchia affascinante per il giorno più bello

Per il matrimonio del 2018 la personalizzazione è sicuramente una delle parole chiave. Ce lo ha spiegato la wedding planner Barbara Acquadro, titolare di «Sempre Sempre». «L'evento deve rispecchiare fedelmente la personalità degli sposi» ci spiega Barbara e continua: «Biella rimane un angolo di mondo 'felice' sotto diversi punti di vista: dagli scenari, alle location esclusive, al ventaglio molto vario delle proposte: dalla più formale a quella più rustica, con spazi doppi per stare tranquilli anche in caso di brutto tempo e i prezzi sono molto competitivi». Il periodo migliore per sposarsi nel Biellese rimane sempre l'estate. In particolare luglio, agosto e settembre sono i mesi più gettonati. Il dettaglio che non può mancare a nessun ricevimento invece, è per Barbara Acquadro in realtà una cosa molto semplice: «La tranquillità degli sposi e la possibilità di godersi quel giorno senza stress. Vivere la giornata come una festa senza dover pensare alle cose che 'sarebbero potute andare meglio'».

Matrimonio a Biella, i pił bei luoghi in collina per il vostro ricevimento (© Comune Vigliano Biellese)

Il castello in collina

Nel verde della collina biellese, un piccolo gioiello neogotico si trasforma in ospitalità di charme e ristorazione d'eccellenza. Montecavallo, da sempre sito di produzione vitivinicola. venne costruito da Filiberto Avogadro intorno al 1830 sui resti di una casaforte appartenente alla famiglia dal 1200. Oggi il castello è sede di un'azienda vitivinicola e agriturismo con cucina per i prodotti del territorio. Sotto la torre del castello, sono state ricavate due camere di charme, dotate di tutti i confort e arredate con cura e attenzione ai particolari. Gli ospiti hanno a loro disposizione un salottino comune per lettura, computer e relax, con connessione wi-fi. Si può inoltre godere del parco e del giardino di fronte alla cappella.

Matrimonio a Biella, i pił bei luoghi in collina per il vostro ricevimento (© Ars Teatrando)

Un panorama mozzafiato

Immerso nel verde del parco del Brich, il castello di Zumaglia domina sul territorio biellese, circondato dalle montagne e dalle colline. Le sue terrazze regalano un panorama mozzafiato in tutte le stagioni. La semplicità della struttura del castello e delle sue mura si presta benissimo per allestimenti diversi. Raggiunta la cima della collina e varcato il cancello del castello, potrete respirare la pace di uno splendido luogo. Durante il giorno si può ammirare il panorama disegnato dalle Alpi biellesi, dalla Serra e, nei giorni più limpidi, anche dal Monviso. Nella notte, le luci delle stelle e della luna vi faranno immergere in un luogo senza tempo, dove sarà la vostra fantasia a scriverne la storia.

Matrimonio a Biella, i pił bei luoghi in collina per il vostro ricevimento (© Cascina Bonina)

Un giardino mediterraneo tra le colline biellesi

Sulla collina di Vigliano Biellese, fra coltivazioni di agrumi, ulivi ed un magnifico giardino mediterraneo nel quale trovano posto palmizi, cipressi, oleandri e molte altre rare varietà esotiche; situata su un altopiano collinare dominato dalla splendida cornice delle Prealpi Biellesi, Cascina Bonina è un oasi tranquilla e riservata, frutto di un'accurata ristrutturazione dell'antico cascinale del 1700. A disposizione degli ospiti, quattro appartamenti panoramici arredati in stile, dotati di ogni comfort; parcheggio privato, sala biliardo, sala relax, salone conferenze-ricevimemti, piscina, solarium attrezzato ed annessa area verde, ping-pong, mountain bike per escursioni, visite alle serre ed alla collezione di agrumi. Grazie al favorevole microclima, l'azienda sta portando a compimento con successo l'ambizioso progetto, intrapreso 20 anni or sono, di riportare a nuova vita la coltura dell'ulivo, già praticata nell'ambito della collina di Vigliano a cavallo dei secoli XII e XV. L'attività è supportata dalla coltivazione, in caratteristiche conche di cotto toscano, di circa 40 varietà di agrumi ornamentali, i cui frutti vengono impiegati per la preparazione di squisite marmellate.