Ubriaco al volante, perde il controllo e finisce in un giardino

TOLLEGNO - A pranzo aveva ecceduto nel bere il 50enne di Tollegno che ieri, al volante di una Mercedes, è finito in un giardino. È accaduto intorno alle 14,30. L'automobilista, in via Marconi, in paese, ha perso il controllo del mezzo che ha abbattuto un muretto e due recinzioni, per poi terminare la sua corsa a pochi metri da un'abitazione. Immediata, da parte dei residenti, la richiesta di soccorso. All'arrivo dell'èquipe medica del 118, però, il 50enne si è rifiutato di farsi visitare.

Il perchè lo hanno capito gli agenti della volante intervenuta sul posto: alito vinoso, respiro affannato e movimenti disarmonici era i chiari segni di un abuso di alcol. Ora all'uomo è stata ritirata la patente, per altro non rinnovata da qualche tempo, a cui si è aggiunta la denuncia per guida in stato di ebbrezza.