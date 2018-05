Colpo da 2.500 euro a Lessona, ladri si intrufolano in casa dalla finestra del bagno

LESSONA - Ladri in azione, a Lessona, dove sono stati quasi bloccati dal derubato. I soggetti, infatti, sono stati visti allontanarsi dall'abitazione da un 21enne, che stava rientrando a casa. Lui ha riconosciuto, addosso a uno dei dei due, il suo zaino e ha chiesto aiuto al 112. Quando i carabinieri sono giunti sul posto e sono entrati, con il ragazzo, nell'alloggio, hanno scoperto che effettivamente erano spariti un computer, un tablet e una play station per un valore totale di circa 2.500 euro. Per entrare i malviventi, uno particolarmente muscoloso e l'altro più magrolino, avevano divelto la rete della recinzione e poi forzato la finestra di un bagno.