Tentato furto alla Sella di Pavignano, ignoti cercano di forzare il bancomat

PAVIGNANO - Tentato furto alla filiale della Banca Sella di Biella-Pavignano, dove qualcuno ha cercato di forzare il bancomat. Ad accorgersene, appena scattato l'allarme, il personale di sorveglianza dell'istituto di credito, che ha richiesto il supporto delle forze dell’ordine. Effettivamente, come hanno accertato in seguito i carabinieri, qualcuno aveva messo in atto un tentativo di manomissione, senza riuscirvi. Ora sono in corso accertamenti per risalire ai malviventi. Di fondamentale importanza saranno le immagini delle fotocamere di videosorveglianza, che possono aver ripreso i ladri all'opera.