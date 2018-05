Zig zag in mezzo alla strada e un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito

BIELLA - Una 27enne di Biella è stata denunciata dalla Polizia di Stato per guida in stato di ebbrezza e, ovviamente, è stata privata della patente. La giovane, al volante di un'auto, è stata notata nel cuore della notte da una pattuglia della Polizia mentre procedeva frenando in continuazione, senza motivo, e zigzagando lungo via La Marmora, in città. Bloccata, l'etilometro non le ha lasciato scampo. Aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore a quello consentito dalla legge. Per rientrare a casa, è stata costretta a contattare un amico che, sobrio, si è messo al volante del mezzo.