L'Asl di Biella vince il premio speciale Actionaid di Piemonte Innovazione 2018

BIELLA - C’è anche l’Asl di Biella tra le amministrazioni premiate nell’ambito del premio Piemonte Innovazione 2018. In occasione del Forum Pa di Roma - durante il quale sono stati assegnati riconoscimenti alle realtà italiane che più hanno saputo innovare – l’Asl Bi ha ottenuto il premio speciale Actionaid Italia Onlus per un progetto dedicato ai pazienti più fragili.

Un aiuto per chi è più fragile

«Home care: progetto di integrazione tra ASL Biella e territorio per le persone fragili»: questo il titolo scelto per sintetizzare una attività che si è consolidata e che ha permesso di mettere a punto un nuovo modello di erogazione di farmaci e presidi sanitari direttamente a casa del paziente. Più qualità e più sicurezza, grazie alla presenza di infermieri che al tempo stesso sono in grado di educare sul piano terapeutico rivolgendosi agli assistiti e alle loro famiglie. È stato identificato un team multidisciplinare composto da coordinatori infermieristici, medici del distretto e farmacisti per definire una procedura codificata strutturata sulla base del bisogno dell’assistito. Una presa in carico globale, con un modello a rete che ha permesso di rendere gli interventi di assistenza infermieristica sempre più capillari sul territorio.