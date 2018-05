Vigliano, al Teatro Erios, in concerto la «Erios Junior Jazz Orchestra»

VIGLIANO - Era nel programma di governo della giunta la ricostituzione della banda musicale di Vigliano Biellese. E si tratta di un progetto che sta prendendo corpo, grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione e l’Associazione Nuovi Amici del Jazz. «Nei mesi scorsi - racconta il Sindaco, Cristina Vazzoler - abbiamo affrontato più volte l’argomento con il Presidente, Prof. Mario Biasio, jazzista di fama, professore di musica e Presidente dell’Associazione, che ci ha dato grande disponibilità. Lui cercava per i suoi ragazzi (l’Associazione culturale, senza fini di lucro, tiene corsi di musica per giovani fra Biella, Vercelli e Novara) una sede nella nostra zona, per dare uno spazio alle prove musicali e alle lezioni per piccoli gruppi. Noi abbiamo l’obiettivo di vedere nuovamente una banda musicale comunale, istituzione che era ed è sempre stata di grande importanza per il nostro paese».

La banda motivo di orgoglio

E il sindaco Vazzoler non ha dubbi: «Fare parte della banda era e deve tornare ad essere un motivo di orgoglio per giovani ed adulti ma, nel contempo, proprio la banda deve costituire il cuore di un progetto ampio, che dia la possibilità ai ragazzi, a costi minimi, di apprendere a suonare uno strumento, di conoscere ed apprezzare la musica e poi di diventare parte di un gruppo che possa rendere più vive e vitali le celebrazioni istituzionali, ed esibirsi nel nostro teatro Erios. L’incontro fra le nostre esigenze è stato immediato, perché entrambi miriamo a costituire un’orchestra di giovani musicisti».

Il concerto

Il cuore del progetto è il primo piano di Villa Comotto, diventato in queste poche settimane la culla della musica. «Siamo partiti con un progetto sperimentale, che termina con la fine del mese di giugno 2018, finalizzato ad un concerto per la festa della Repubblica: manifestazione che si terrà all’Erios il 1° giugno, in cui la neonata Erios Junior Jazz Orchestra sarà protagonista, con la partecipazione della Big Band BJC Biella Jazz Company e del coro dell’Istituto comprensivo di Vigliano Biellese, diretto dalla Prof.ssa Danielle Versace. E’ stata per me una vera gioia – continua il Sindaco - vedere i giovani suonare a Villa Comotto».

Un progetto per le famiglie

Il progetto di orientamento musicale che il comune sta definendo prevede uno stretto rapporto con le scuole locali, ed un’ampia offerta musicale per le famiglie, affinché i ragazzi imparino a suonare da soli e in gruppo: «Il concerto del 1° giugno sarà quindi un modo per presentare l’iniziativa che, sono certa, fin dall’avvio del prossimo anno scolastico, sarà accolta da bambini e ragazzi» ribadisce Cristina Vazzoler. L'invito dunque è quello di celebrare la Festa della Repubblica all’Erios, alle 21 del 1° giugno: i «Nuovi amici del Jazz» collaborano con illustri partner in Italia ed in Europa, orchestre come la St. Andreu Jazz Band: «Non mancheranno anche a Vigliano le sorprese – conclude il Sindaco - e presenteremo in anteprima il progetto che coinvolgerà le scuole viglianesi, perché la nostra storica banda musicale torni ad essere gloriosa, come la sua storia illustre ed antica».