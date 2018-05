Maltempo nel biellese, chiusa la Galleria della Volpe

BIELLA - Dall'alba di questa mattina, lunedì 28 maggio, la "Galleria della Volpe" che collega Cossato con la Valle di Mosso, è chiusa al traffico. A causa dell'ondata di maltempo abbattutasi sul Biellese, i cavi dell'alta tensione si sono staccati, facendo precipitare al suolo anche le ventole di areazione.

Solo per un caso, in quel momento, non stava transitando qualche utente delle strada, altrimenti si sarebbero potuti registrare danni e feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e, ovviamente, a chiudere entrambi i sensi di marcia.

Già nel 2017, la "Galleria della Volpe" era rimasta bloccata per il crollo delle plafoniere, ed era stata riaperta soltanto da qualche mese. E sempre a causa del violento temporale, squadre di pompieri hanno operato un po' ovunque sul territorio, per il taglio e la rimozione di piante finite sulla sede stradale.