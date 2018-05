Il Tessile Biellese protagonista su Radio 24

BIELLA – Ieri, all’interno di Focus Economia, la trasmissione di Sebastiano Barisoni in onda alle 17 su Radio 24, ha concentrato la propria attenzione su Piemonte e Liguria nella quarta puntata del reportage «Impresa Italia: viaggio nei distretti senza confini».

I dati sull'export

Nel 2017 l’export dei distretti industriali piemontesi ha raggiunto la cifra record di 8,8 miliardi, il 68% circa del fatturato complessivo, trainando la ripresa. «La crisi ha determinato la scomparsa dal mercato di poco meno di 1000 PMI – ha spiegato il presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli – realizzando una selezione darwiniana delle imprese più deboli dal punto di vista commerciale e finanziario». In Piemonte la Regione nel 2015 ha individuato 7 nuovi ambiti nei quali sostenere attività collaborative di ricerca e sviluppo e programmi di cluster regionali: i Poli di Innovazione la cui finalità è appunto la ricerca e l’innovazione. Per Ravanelli «Il polo di innovazione è un tema centrale per lo sviluppo delle nostre imprese: il polo che ha successo potrebbe evolversi in un vero e proprio distretto e i Poli di innovazione piemontesi contano quasi 1200 aziende aderenti, di cui oltre il 70% pmi».

Le testimonianze dirette dai distretti

Nel corso della puntata sono andate in onda le testimonianze di due dei distretti che l’anno scorso hanno raggiunto i risultati migliori in termini di esportazioni: il Tessile di Biella con l’imprenditore Carlo Piacenza, amministratore delegato della Piacenza Cashmere e il distretto Orafo di Valenza, con Francesco Barberis imprenditore e amministratore delegato della Carlo Barberis e Presidente del Gruppo Aziende Orafe Valenzane di Confindustria Alessandria. Per riascoltare la puntata integrale di Focus Economia del 28 maggio: http://audio.radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2018/180528-focus-economia.mp3