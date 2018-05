A Gli Orsi arriva «La sicurezza prima di tutto»

BIELLA – Il centro commerciale Gli Orsi si prepara ad accogliere l’iniziativa «La sicurezza prima di tutto», l’appuntamento in collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali volto a sensibilizzare la comunità di Biella su importanti temi come la prevenzione, la sicurezza stradale e la gestione delle situazioni di emergenza.

Corsi, giochi, incontri e dimostrazioni

Da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno il centro commerciale ospiterà quattro giornate di corsi gratuiti, giochi, incontri e dimostrazioni dedicati ai pericoli domestici e on the road, grazie alla preziosa partecipazione di forze dell’ordine, istituzioni e associazioni volontaristiche di soccorso tra cui Comune di Biella, Polizia Locale di Biella, Gaglianico Prefettura, Questura e Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Croce Rossa, Ordine di Malta, Protezione Civile comunale, Coordinamento Provinciale di protezione Civile, Automobile Club Italia, Soccorso Cinofilo e AIB (Corpo Volontari Antincendi Boschivi). Per tutta la durata dell’iniziativa l’apertura degli stand è prevista dalle 9 alle 21, presso la galleria A, e il calendario delle singole giornate prevede numerose attività:

Il calendario

Il 31 maggio, dalle 13 alle 19, presso la galleria A, sono previsti interventi e dimostrazioni della Polizia Stradale che illustrerà le funzionalità del Tele laser, dell’Autovelox e dell’Etilometro. Venerdì 1 giugno, invece, dalle 9 alle 15, la Polizia Scientifica offrirà una dimostrazione del falso documentale in galleria A, mentre dalle 13 alle 19 vi sarà una dimostrazione dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato. Sabato 2 giugno, dalle 14 alle 16, sono previsti interventi e dimostrazioni della Croce Rossa relativi al primo soccorso, nella piazza centrale de Gli Orsi. Alle 14.30, presso la galleria B, la Polizia Locale offrirà un corso per una mini-patente di guida, dedicato ai più piccoli. Alle 16, infine, è prevista una dimostrazione del Servizio Cinofilo di Biella presso la piazza pubblica esterna. Domenica 3 giugno vi sarà la giornata conclusiva durante la quale la Polizia Locale, presso la galleria B, tornerà ad offrire ai più piccoli il corso per il conseguimento di una mini-patente, a partire dalle 14. Alle 16 la piazza pubblica esterna ospiterà un gioco d’acqua per i bambini, organizzato dal Corpo Volontari Antincendi Boschivi (AIB).