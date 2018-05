Il maltempo causa danni nel Biellese

BIELLA - Doppio intervento dei carabinieri, lungo le strade del Biellese, a causa del maltempo. Lungo la Coggiola-Portula si è abbattuta una frana, che ha costretto sindaco e militari dell'Arma a chiudere in parte la carreggiata, transennandola. In giornata verrà effettuato il ripristino dei luoghi.

Sassaiola anche in una via di Sostegno, dove alcuni utenti della strada hanno rischiato di danneggiare i veicoli. I pezzi di pietra, di piccole dimensioni, sono poi stati spostati dai carabinieri. E nella notte, ancora interventi dei pompieri, in provincia, per alberi finiti in mezzo alla carreggiata.