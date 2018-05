Rubano 50 tubetti di dentifricio dal market, presi dalla polizia

BIELLA - I carabinieri indagano su un furto messo a segno, a Gaglianico, ai danni di un artigiano. La vittima, un 41enne, aveva lasciato il suo autocarro parcheggiato in strada. Quando è tornato a riprenderlo, si è accorto che qualcuno aveva forzato il portellone e rubato un paio di trapani, un avvitatore e una borsa con dentro degli utensili, per un valore non ancora quantificato.

E sempre in tema di furti, due cittadini romeni, senza fissa dimora e di età compresa tra i 19 e 35 anni, hanno cercato di impadronirsi, in un supermercato di Biella, di cinquanta tubetti di dentifricio. Bloccati dal personale, sono stati identificati e denunciati per tentato furto. La refurtiva è stata recuperata.