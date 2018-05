Cane rischia di annegare nel torrente Elvo, i vigili del fuoco tentato un salvataggio disperato

OCCHIEPPO - Attimi di apprensione per la sorte di un cane finito all'interno del torrente Elvo: da circa mezz'ora una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco è impegnata a Occhieppo Inferiore, per l'animale caduto dentro il letto del torrente. Scarse le informazioni, se non che è stato il proprietario a richiedere i soccorsi, dopo aver visto l'animale in difficoltà. Le piogge di questi giorni hanno ingrossato i corsi d'acqua e, probabilmente, il cane è stato risucchiato dalla corrente. Seguiranno aggiornamenti circa la buona riuscita o meno dell'operazione.