All'Oasi Zegna si pratica il Qi Gong con la Fondazione Tempia

BIELLA - Sono ancora aperte le iscrizioni alla seconda giornata di Qi Gong, ginnastica terapeutica cinese, in programma all'Oasi Zegna sabato 9 giugno, sotto la guida dell'istruttrice Natalina Bassetto. Il programma dell'iniziativa prevede cinque incontri, ognuno dedicato al benessere di una parte del corpo. Nella seconda seduta ci si dedicherà a cuore e intestino tenue. La giornata inizierà alle 10 con il ritrovo al Bocchetto Sessera. La ginnastica si terrà al Bosco del Sorriso, «che influenza a livello bioenergetico organi e visceri» spiega Natalina Bassetto, «nello stesso modo in cui il Qi Gong agisce sul fisico a livello energetico». Nella tariffa per l'intera giornata (40 euro) è compreso il pranzo, con un'interessante proposta di menu a base di prodotti biologici e di ingredienti naturali, preparato dallo chef Giacomo Gallina all'albergo ristorante Bucaneve di Bielmonte.

Benessere fisico e mentale

La ginnastica terapeutica cinese persegue il benessere fisico e mentale attraverso antiche arti che si attengono al principio della medicina tradizionale, rivitalizzando il corpo attraverso il fluire dell'energia. Numerosi sono i benefici: gli esercizi semplici sciolgono le articolazioni, migliorano la postura, rafforzano il sistema osseo e favoriscono anche la quiete mentale, il rilassamento e la concentrazione. Il Qi Gong in particolare è una delle più antiche colonne della medicina cinese oltre a essere la pratica che ha dimostrato la maggiore efficacia durante una terapia oncologica. Il lavoro è sia statico sia dinamico e consiste in meditazione e rilassamento, respirazione, emissione di suoni e mantra, pulizia dei canali energetici. Per iscriversi è sufficiente rivolgersi alla segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18. Informazioni al numero 015.351830.