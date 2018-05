Fermata dalla polizia ubriaca al volante, neo patentata «perde» la patente

BIELLA - Neo patentata, finisce nei guai per aver bevuto un bicchiere di troppo a tavola. È una 21enne residente in provincia che, nella notte, è incappata in un posto di controllo della Polizia. Scesa dall'auto, che ovviamente conduceva, e sottoposta a test alcolemico, il risultato è stato positivo. Oltre alla denuncia, per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente. A casa, invece, l'ha riportata la persona, sobria, che stava a fianco a lei sul veicolo quando è stata fermata.