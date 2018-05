DocBimbi, tornano le passeggiate a misura di famiglia

BIELLA - Il DocBi propone a partire da domenica 10 giugno l’undicesima edizione dell’iniziativa denominata DocBimbi. Si tratta di semplici passeggiate alla scoperta del Biellese, con itinerari pensati per famiglie con bambini, i quali potranno trascorrere alcune ore in compagnia e conoscere, giocando, nuovi e semplici aspetti del territorio in cui vivono, con l’aiuto di qualificati accompagnatori e animatori. Le escursioni, merenda compresa, sono gratuite.

Il programma

Ecco il programma della prima escursione, che si svolgerà sull’itinerario naturalistico da Campiglia a Gliondini: alle 15.15 ritrovo a Campiglia Cervo, nello spiazzo subito oltre il ponte del cimitero, verso fraz. Oretto, alle 15.30 partenza lungo il sentiero naturalistico dedicato alla vegetazione dell’Alta Valle Cervo, verso la frazione Gliondini. Lungo il sentiero è possibile scoprire, grazie ad una specifica cartellonistica, le specie arboree più rappresentative quali il faggio e il castagno, oltre alle specie minori come arbusti ed erbette spontanee, nonché un’analisi dell’ecosistema, del clima e del terreno della Bürsch. Lungo il percorso si incontra il borgo Cà di Busacce e si visiterà infine Gliondini, con le tipiche costruzioni della cultura valligiana. I partecipanti saranno accompagnati da Gianni Valz Blin; ci sarà animazione per i bambini. Alle 17 merenda gratuita a base di succhi di frutta biologica e pane e miele biellese. L’escursione è organizzata grazie al contributo di Banca Simetica e in collaborazione con l’Associazione Biellese Apicoltori. I prossimi appuntamenti avranno come meta il sentiero del lavoro dal rifugio Sella di Soprana alla «Fabbrica della ruota» (1° luglio) e il Monte Rubello sulle tracce di Fra Dolcino (9 settembre). Per informazioni sui percorsi 3465235629.