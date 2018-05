A Biella arriva il «flash mob tricolore»

BIELLA - Un sabato in centro che diventa tricolore quello del centro di Biella. I commercianti di via Italia e di tutto il centro storico, sabato 2 giugno allestiranno le loro vetrine con i colori dell'Italia per celebrare la Festa della Repubblica e regalare un bel colpo d'occhio a chi passeggerà e acquisterà in centro. Le sorprese per la festa di tutta l'Italia non terminano: in Piazza SS Trinità, alle 17 la giovanissima cantante Giulia La Centra intonerà l'inno italiano e, al termine della sua esibizione le frecce tricolore umane partiranno dalla piazza per sfrecciare lungo via Italia e colorare con i colori della nostra bandiera tutto il centro.

I sabati colorati

L'iniziativa è inserita all'interno de i Sabati colorati l'iniziativa della Pro Loco Biella e Valle Oropa per ravvivare il centro storico cittadino che da anni si impegna a ravvivare il centro con tanti eventi e iniziative che nel tempo hanno dato i loro frutti. All'iniziativa collaborano Ascom, Confesercenti e numerose associazioni.