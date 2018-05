A Ponderano inaugura la nuova Piazza Garibaldi

PONDERANO - «Si è restituito un luogo vivibile ai cittadini e al paese, uno spazio che funga davvero da collante per la comunità e che favorisca l’aggregazione della cittadinanza». Commenta così il sindaco Elena Chiorino i lavori (recentemente ultimati) che hanno portato alla riqualificazione di Piazza Garibaldi.

Restituire un luogo ordinato ai cittadini

Quando la giunta Comunale di Ponderano, a inizio 2017, ha dato il via all’opera di rinnovamento dello slargo, l’obiettivo era quello di non arrendersi al degrado, di riqualificare la storia del Comune e guardare al futuro, per un paese ordinato, senza barriere architettoniche, funzionale e più bello. Un’operazione volta al recupero storico del luogo simbolo della vita comunitaria cittadina, rimodellato sulla base della cartografia di epoca napoleonica rinvenuta negli uffici municipali e realizzato con l’intento di rendere più vivibile lo spazio di aggregazione della comunità. Quello che in precedenza era di fatto uno slargo della viabilità convogliato nella rotonda è ad oggi un vero e proprio spazio urbano di condivisione. Un’area sicura e valorizzata dal punto di vista estetico, grazie all’attenzione posta nei confronti del verde pubblico (nuova piantumazione di aceri e azalee) e dell’accoglienza dei cittadini (nuovo arredo urbano con comode panchine, nuovi cestini dei rifiuti, illuminazione monumentale e a breve collegamento wifi gratuito). E’ stata altresì riordinata la viabilità con la sistemazione della cubettatura, la costruzione di un attraversamento pedonale rialzato e lo spostamento funzionale della rotatoria e delle aree adibite a parcheggio. Da non dimenticare, poi, l’attenzione posta nei confronti del benessere e della sicurezza dei cittadini, che potranno beneficiare della realizzazione di un marciapiede rialzato dotato di salva-pedoni e, soprattutto, privo di barriere architettoniche. Allo scopo di favorire l’alternanza delle auto in sosta e il corretto svolgimento delle attività commerciali, le aree destinate a parcheggio sono state regolate con zone a disco, mentre la viabilità (grazie all’imposizione del limite dei 30 km/h su tutta l’area della piazza e al contenimento del traffico pesante) è ora scorrevole e sicura.

L'inaugurazione

Per celebrare l’inaugurazione della nuova Piazza Garibaldi, l’Amministrazione Comunale ha organizzato, sabato 9 giugno alle 21, una serata di musica e divertimento, un momento di svago per iniziare a vivere la piazza come luogo simbolo di aggregazione della cittadinanza. L’evento vedrà l’esibizione del ginnasta Alessandro Mosca Balma, (vincitore del contest «Gli Orsi Talent Show») accompagnato dalle performance musicali di Nora Grand e la sua band e della banda «G. Rossini» di Ponderano. Si ricorda inoltre che, nel corso della serata, sarà svelato il nuovo impianto di illuminazione a corredo della piazza.