Frana a Portula, masso si schianta in carreggiata: strada bloccata nella notte

PORTULA - Ancora altri danni, causati dal maltempo, sul territorio. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti, con i carabinieri, in frazione Masseranga, a Portula, per una frana. Massi e terra avevano invaso parte della carreggiata e rischiavano di mettere a repentaglio la vita degli utenti della strada. Sul posto si è portato immediatamente anche il sindaco del paese, Fabrizio Calcia Ros, per valutare i danni. In giornata la situazione dovrebbe tornare alla normalità. E sempre per i forti piovaschi, squadre dei pompieri stanotte hanno operato tra Salussola e Magnano, sulla Serra, per rami e alberi finiti in mezzo alle carreggiate.