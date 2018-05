Biella, rinnovato il protocollo d'intesa per l'accesso al volontariato dei richiedenti asilo

BIELLA - Questa mattina è stato rinnovato il protocollo di intesa per la realizzazione di percorsi di accesso al volontariato rivolti a persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale tra la Prefettura, il comune di Biella, i comuni di Candelo, Cavaglià, Coggiola, Cossato, Trivero, Valle Mosso e Zumaglia, i consorzi socio-assistenziali, l'Asl locale, il Centro Territoriale per il Volontariato, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e i gestori dei centri di accoglienza.

Gli intenti

Il protocollo mira a proseguire il percorso di integrazione e di accoglienza a favore dei migranti ospitati nel territorio biellese, già avviato l'anno scorso con il coinvolgimento di tutte le parti operanti nel settore dell'accoglienza e che ha portato positivi risultati per l'avvio di progetti tesi a garantire l'inserimento sociale degli stessi. Attraverso strumenti e azioni posti in essere e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti, dalle amministrazioni pubbliche ai gestori dei centri di accoglienza, si possono realizzare strategiche sinergie per fare sistema e garantire una reale inclusione dei migranti sul territorio.