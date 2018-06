Tutto pronto per il «Carosello del Risotto Italiano»

BIELLA – Torna il «Carosello del Risotto Italiano» in programma dall'8 al 10 giugno di giugno, nella nuova ed elegante location del Beverly Hills di Santhià. La prima tappa di un tour itinerante per l’Italia,vedrà la partecipazione del giornalista cronista della gastronomia e conduttore televisivo Edoardo Raspelli che sarà testimonial della manifestazine. La madrina sarà ancora Liubetta Novari.

La presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale è prevista all'interno del celebre «Gattolupo», motoraduno aperto a tutti i tipi di moto in programma dall'1 al 3 giugno e organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Cavaglià. Qui sarà attivo il servizio di ristorazione battezzato «Il Carosello del Risotto Italiano tra i Menhir» tra fiumi di birra, stand e free camping nell’ampia struttura coperta. Così insieme ai concerti dei Redneck Rules, Priest Killers, Progression e Ravana Club, sabato 2 giugno verrà presentato ufficialmente il calendario del «Carosello». Per l’occasione sarà servito il «Risotto del Gattolupo», in abbinata con stinco alla birra&contorno.

Il risotto protagonista

La prima tappa del «Carosello del Risotto Italiano» come per tutte le altre del resto, il protagonista sarà il risotto, preparato in tantissimi modi diversi con specialità base la Panissa: tutti i giorni gli stand gastronomici, che si avvarranno anche della collaborazione degli allievi dell’Istituto Alberghiero «Gae Aulenti» di Cavaglià, serviranno decine di specialità, pure in confezioni da asporto.