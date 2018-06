Ascom, continua la polemica sulle dimissioni del direttivo

BIELLA – Dopo la comunicazione delle dimissioni dellamaggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo di Ascom, riceviamo e pubblichiamo la replica del Vice Presidente Dimissionario Alberto Perotto in replica alle ultime dichiarazione del Presidente Mario Novaretti: «Apprendo, dalle colonne di un giornale locale, della fantasiosa replica del presidente al comunicato che informava tutte le testate giornalistiche delle avvenute dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo Ascom. Non sono un esperto in ornitologia, ma se la comunicazione di un atto ufficiale viene interpretata come la voce di un "corvo", quanto affermato dal Presidente assume le connotazioni del canto di un passero solitario. Confermo, per sfatare ogni illazione ed in qualita' di Vice Presidente uscente che io, unitamente ad altri 10 membri del Consiglio, abbiamo rassegnato le nostre dimissioni che sono state recapitate, per mezzo di raccomandata come prevede lo Statuto, alla sede di via Tripoli e che ci risultano regolarmente ritirate. Qualsiasi riunione del Consiglio, quindi, in assenza della maggioranza dei componenti è, di fatto, da ritenersi priva di qualsiasi efficacia. Ci rattrista molto constatare che anziché assumersi con dignità le proprie responsabilità attraverso una lucida e matura autocritica si invochino complotti, corvi e denunce pur di giustificarsi, relegando il tutto ad una patetica sceneggiata degna della peggiore prima Repubblica e che serve solo a confermarci quanto la scelta di discostarsi da questo tipo di gestione sia stata la via piu' giusta da percorrere nell'unico obiettivo dche ci interessa: il bene dell'Associazione stessa che, amo ricordare, appartiene a tutti gli associati». Alberto Perotto - Vice Presidente Dimissionario ASCOM-Confcommercio Biella.