Marchionne dopo 10 anni in cravatta: è di Ermenegildo Zegna

BIELLA – Non ha mai fatto parte del suo look ma per la visita allo stabilimento Fca di Balocco di questa mattina Sergio Marchionne si è presentato in cravatta. L'impegno ad indossare l'accessorio lo aveva preso nei mesi scorsi nel caso l'azienda avesse raggiunto l'obiettivo di azzeramento del debito. Lui, che nella relazione di apertura del Capital Market Day ha anche citato Oscar Wilde affermando: «Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita». Il manager ha pronunciato la frase abbassando la zip del maglioncino e mostrando sotto la cravatta blu. Non si tratta però di una cravatta qualsiasi soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio: infatti l'accessorio del dirigente e di uno dei brand biellesi per eccellenza: Ermenegildo Zegna. Un regalo meritato ha aggiunto Marchionne scherzando con i giornalisti che gli hanno fatto un nodo non proprio a regola d'arte e subito la sua replica: «Sono più di 10 anni che non facevo il nodo alla cravatta».