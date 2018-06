Non si abbassano le sbarre a livello a Gaglianico, la prontezza di un residente evita drammi

GAGLIANICO - Due sbarre del casello ferroviario di Gaglianico non si abbassano e solo per la prontezza di una persona si evitano danni. È accaduto ieri, in via per Sandigliano, dove un residente, notato il problema, e forse memore di quanto accaduto negli ultimi giorni in Piemonte, ha lanciato l'allarme. Sul posto si è recata una pattuglia dell'Arma, per fermare eventuali utenti della strada, mentre veniva contattato il responsabile di turno, che per altro era già stato avvertito. Alla fine, i treni in partenza e in arrivo dalla Stazione di Biella-San Paolo e da Santhià sono stati bloccati fino al ripristino delle sbarre.