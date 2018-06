L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo in visita in Ungheria

CONGRESSO DI EUROPASSION Budaörs, cittadina dell’Ungheria settentrionale, che da 85 anni mette in scena sul Kőhegy (Montagna di Pietra) una rappresentazione della Passione di Cristo, ospita quest’anno il 34° congresso di Europassion dal 31 maggio al 3 giugno.

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, che fa parte del sodalizio delle Passioni europee e nel 2015 è stata a sua volta organizzatrice del congresso durante i festeggiamenti dei 200 anni della propria Passione, è presente con una sua delegazione.

Il programma di queste giornate prevede un importante appuntamento al Parlamento Ungherese con il Vice Primo Ministro ed il Presidente del Parlamento, nonché momenti culturali e di conoscenza del territorio come la visita al Castello di Visegràd, alla città di Budapest e, naturalmente, la rappresentazione della Passione.

Al programma ufficiale di sabato seguirà un tour della città di Budaörs e la sera andrà in scena sul Kőhegy (Montagna di Pietra) la sacra rappresentazione, tradizione che si tramanda da 85 anni. A Budaörs, la preparazione di un tappeto di fiori in occasione della festa del Corpus Domini ha una tradizione di oltre 200 anni.

Come di consuetudine durante il congresso avverrà il passaggio del testimone, simbolo di Europassion, che verrà consegnato alla città di Tullins (Francia) a cui spetterà il compito di organizzare l’incontro del 2019.

NASCITA E STORIA DI EUROPASSION - La rappresentazione della Passione ha in Europa una grande tradizione. Attualmente in molte località europee viene messo in scena il teatro della Passione a cui si aggiungono molte rappresentazioni e processioni sul tema della passione che si tengono nella settimana santa.

Il grande movimento che riunisce i gruppi della Passione nell'Europa occidentale ed orientale si chiama Europassion. L'idea di creare una tale associazione risale a circa 20 anni fa. Già da molto tempo le singole località organizzatrici della passione intrattenevano rapporti d'amicizia tra di loro, soprattutto a livello nazionale. L'idea di riunire i gruppi organizzatori del teatro della passione provenienti dall'Europa occidentale ed orientale sotto un'unica organizzazione nacque quasi 30 anni fa e portò alla fondazione di Europassion.

LO STESSO CREDO, LO STESSO IDEALE - «L’obiettivo principale è la proclamazione del messaggio di Cristo attraverso la rappresentazione della Passione. Con le nostre sacre rappresentazioni desideriamo richiamare l’attenzione sulle radici cristiane dell’Europa ed operare insieme per un’Europa cristiana.

Con le sacre rappresentazioni, indipendentemente dalla loro forma di realizzazione, vogliamo anche salvaguardare le tradizioni. Desideriamo aprirci al progresso senza perdere di vista l’essenziale e senza dimenticarci l’importante messaggio in modo da salvaguardare e tramandare queste tradizioni nel nostro tempo ed in futuro.

Nella nostra attività riveste particolare importanza il coinvolgimento dei giovani, saranno infatti loro a costruire il nostro futuro. Insieme a loro desideriamo costruire la nostra Europa comune.» Josef Lang - Segretario Generale di Europassion

ASSOCIAZIONI DALL’ITALIA - L’Italia è il paese più rappresentato; su 80 associazioni presenti, ben 19 sono italiane:

IT - Barile (Potenza)

IT - Caltanissetta

IT - Cantiano (Pu)

IT - Cianciana

IT - Ciconicco Di Fagagna (Udine)

IT - Erto

IT - Grassina (Firenze)

IT - Gubbio (Perugia)

IT - Jerago Con Orago (Varese)

IT - Lizzano

IT - Maenza

IT - Nettuno

IT - Oria (Br)

IT - Pove Del Grappa

IT - Quarona

IT - Romagnano Sesia (No)

IT - Sezze (Latina)

IT - Sordevolo (Biella)

IT - Terranova Da Sibari