Le previsioni meteo di Biella per Sabato 2 e Domenica 3 Giugno

Meteo Biella Sabato 2 Giugno 2018

Cielo:soleggiato nella prima parte della giornata con annuvolamenti nel pomeriggio che andranno a diradarsi nella notte.

Precipitazioni:assenti durante la giornata, possibili deboli precipitazioni nel corso della notte.

Venti:deboli.

Temperature:minime in aumento (15/16°), così come le massime (22/24°).

Meteo Biella Domenica 3 Giugno 2018

Cielo: qualche nuvola nel corso della giornata.

Precipitazioni: possibili deboli precipitazioni nella mattinata, assenti nella seconda parte della giornata, temporali in serata.

Venti:deboli.

Temperature:minime in aumento (17/18°), così come le massime (24/25°).