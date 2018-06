Una giovane scrittrice biellese e il suo romanzo d'esordio

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO Biella. Si terrà sabato 9 giugno alle ore 19.30 al Whalalla Cocktail Bar (via Repubblica, 68) la presentazione di «Bianca di polvere» ((Ianieri Edizioni, collana Forsythia, 176 pp, euro 14), romanzo d’esordio della biellese Marianna Cimmino, in arte M. McLaw.

LA TRAMA Il romanzo della Cimmino, presentato al 31° Salone Internazionale del Libro di Torino tra le novità della casa editrice Ianieri, è un romanzo intenso, la fotografia di un’epoca, la denuncia di una società votata al giudizio facile e alla superficialità.

La protagonista, Bianca, è una ragazza con un lavoro, amici, famiglia. Cocainomane, si droga per combattere il silenzio dentro cui è avvolta e per difendersi da un mondo che non l’ha mai compresa.

Un giorno irrompe improvvisamente nella sua vita Tommi e con lui Bianca scopre il potere dell’amore. Per un attimo pensa di riuscire a cambiare, pulirsi l’anima e ricominciare, ma troppe sono le ombre che oscurano la sua vita. Bianca è una spacciatrice, in affari con Stefano – il migliore amico di Tommi – ma soprattutto una donna sospettata di omicidio.

Da questo momento niente è più come prima. E mentre il castello di sogni e di speranze crolla, Bianca inizia una lotta contro il tempo per provare a salvare se stessa e l’amore. Sarà la voce narrante di Stefano a raccontare la verità e a mettere insieme i tasselli di un puzzle estremamente complesso.

L'AUTRICE Marianna Cimmino, in arte M. McLaw, nasce a Palermo nel 1987 e si trasferisce a Biella sin dai primissimi mesi di vita. Ha studiato a Pavia, Milano e Manchester, città che la vede innamorarsi dell’Inghilterra e della sua cultura liberale. Tra il 2007 e il 2014 mixa la sua passione per l’economia digitale a quella per la musica Techno, High Tech minimal ed Elettronica, alternando notti a tutto volume a serate silenziose, immersa tra le parole crude e irriverenti di Welsh e la saggezza sbronza di Bukowski. Nel 2016 approda su Instagram (@mcLaw1107) dove pubblica una serie di pensieri raccolti negli anni. «Bianca di polvere», sua prima pubblicazione, è un romanzo di fantasia ispirato a un fatto realmente accaduto, la morte per overdose di eroina della sorella di una cara amica dell’autrice.