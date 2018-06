Festa della Repubblica: così Biella celebra il 2 giugno

BIELLA - Verde, bianco e rosso. Biella si è vestita a festa oggi, in occasione dell'anniversario della Repubblica. Tante le persone che hanno raggiunto piazza Duomo, per la celebrazione di un evento che, anche in un momento così difficile, deve fare sentire tutti ancora più stretti al Tricolore. E nella circostanza, importanti le parole pronunciate nel corso dei discorsi ufficiali.

Tema la sicurezza e la sicurezza partecipata. Per combattere il crimine, infatti, occorre aiutarsi gli uni con gli altri, segnalare sempre e affidarsi alle Forze dell'Ordine. La cerimonia, allietata dalle note della Banda Verdi, diretta magistralmente da Massimo Folli, si è conclusa con la consegna dei meriti al cavalierato della Repubblica. Una onorificenza è andata anche a Cleto Canova, per il suo impegno nella Protezione Civile.

Festa della Repubblica a Biella (© Diario di Biella)