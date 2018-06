Cinema Biella, i film di Sabato 2 e Domenica 3 Giugno

Programmazione cinematografica a Biella - Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 2018

Cinema Mazzini Sala 1

» La truffa dei Logan » con Channing Tatum, Daniel Craig, Hilary Swank, Katie Holmes, Adam Driver, Riley Keough. Regia di Steven Soderbergh

Trama: Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy e Clyde Logan si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l’ambizioso piano ricorrono all’aiuto dell’esperto in esplosioni Joe Bang. Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson, inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra

Orari: Sabato 20:00 - 22:30 e Domenica 16:00 - 21:30

Cinema Mazzini Sala 2

» Solo – A Star Wars Story » con Alden Ehrenreich, Donald Glover, Joonas Suotamo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge. Regia di Ron Howard.

Trama: A Star Wars Story è il secondo spin-off della saga di Star Wars dedicato alle avventure di un giovane Han Solo, portato sullo schermo da Alden Ehrenreich. Molti anni prima di incontrare Luke Skywalker e il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi nell'affollata Cantina di Mos Eisley, sul pianeta Tatooine, il cinico e scaltro contrabbandiere spaziale bazzicava già i locali più malfamati della galassia in compagnia del fedele wookiee, Chewbecca, e del suo mentore, un incallito criminale di nome Beckett, interpretato nel film dall'attore Woody Harrelson. Gli insegnamenti del malvivente (ingannare, truffare e sgraffignare) forniscono ad Han gli strumenti per costruirsi da solo la propria fortuna: nel rischioso torneo di carte citato nella trilogia originale, il futuro pilota dell'Alleanza Ribelle la spunta sul famigerato Lando Calrissian (Donald Glover) sottraendogli l'adorato Millennium Falcon.

Orari: Sabato 19:30 - 22:30 e Domenica 16:00 - 21:30

Cinema Mazzini Sala 3

» Tuo, Simon » con con Nick Robinson, Josh Duhamel, Jennifer Garner, Katherine Langford, Talitha Eliana Bateman . Regia di Greg Berlanti.

Trama: Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia).

Orari: Sabato 20:00 - 22:30 e Domenica 16:00 - 21:30

Cinema Impero

» Deadpool 2 » con con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz, Jack Kesy. Regia di David Leitch.

Trama: Deadpool 2 è l'atteso sequel del film con Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone Wade Wilson.

Il totomorte dei sicari, organizzato nel losco bar di Weasel (T.J. Miller), ha perso da tempo uno dei suoi più quotati concorrenti. Grazie al fattore rigenerante che lo rende praticamente immortale, l'irriverente Deadpool può esibirsi in battutine provocatorie ed eccessi metateatrali senza pensare alle conseguenze, arrivando perfino a zittire Stan Lee nel teaser trailer del film.

Oltre al ritorno dell'assennato Colosso e della ragazzina punk Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand), la pellicola segna il debutto di nuovi imprevedibili mutanti che daranno filo da torcere al supereroe insolente e sboccato. La fortunata Domino (Zazie Beetz), in grado di piegare le probabilità a proprio vantaggio, il potente Cable (Josh Brolin), per molti versi l'opposto di Deadpool, e Black Tom Cassidy (Jack Kesy), capace di manipolare l'energia attraverso le piante.

Orari: Sabato 19:45 - 22:30 e Domenica 21:30

Cinema Odeon

Chiusura estiva

Cinema Verdi (Candelo) Sala 1

» Foxtrot, la danza del destino » con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray, Gefen Barkai, Dekel Adin, Shaul Amir. Regia di Samuel Maoz.

Trama: La guerra non si combatte solo sul campo di battaglia, ma anche tra le mura casalinghe, dove ogni genitore attende angosciato il ritorno del figlio. La morte è una presenza costante in Foxtrot, una tragedia in tre atti che unisce stili diversi in un tripudio di musiche e colori. Il regista Samuel Maoz gira un film coraggioso, intimista, che non ha paura di attaccare una società fondata sulla violenza. Lui è stato un carrista nel 1982, durante l’invasione del Libano da parte di Israele, come aveva raccontato con Lebanon. Questa esperienza di gioventù, l’ha reso un militante che usa la macchina da presa per denunciare l’assurdità di ogni conflitto.

Orari: Sabato 18.00 – 20.00 – 22.15 e Domenica 16.00 - 18.00 – 20.00 – 22.15

Cinema Verdi (Candelo) Sala 2

» L’arte della fuga » con Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, Benjamin Biolay, Nicolas Bedos. Regia di Brice Cauvin.

Trama: Il film L’arte della fuga, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore americano Stephen McCaul, è incentrato sulla vita di tre fratelli, che oscilla tra la ricerca della strada per la felicità e la continua fuga dalle proprie responsabilità. I tre, infatti, sono alle prese con i loro piccoli drammi personali: apparentemente felici, nascondono sotto la punta dell’iceberg una serie di problemi e insicurezze. Il primo dei fratelli convive con il suo fidanzato da anni, ma è da un po’ di tempo che dorme sul pavimento della camera da letto; il secondo si è fidanzato ufficialmente con la sua storica fidanzata ma di nascosto frequenta un’altra ragazza; il terzo è stato cacciato di casa dalla moglie che però continua a ritenere il suo unico grande amore.

Orari: Sabato 18.00 – 20.00 – 22.15 e Domenica 16.00 - 18.00 – 20.00 – 22.15