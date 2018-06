Il finger food diventa gourmet: a Biella lo show-cooking con Marco De Padova

BIELLA - Il Direttore Marco De Padova, blogger di iFood, torna in Piemonte con un imperdibile show-cooking gratuito e aperto al pubblico dedicato al finger food in versione gourmet. Dolce e salato insieme, per accostamenti originali e sfiziosi. Per tutti i palati raffinati, il goloso appuntamento è in programma sabato 9 giugno a partire dalle 18 presso lo Scavolini Store Biella (Via Cavour 53/A, Gaglianico). Perfetti per aperitivi estivi, buffet e feste di compleanno, i mini hot dog sono un’idea veloce ed estremamente versatile. Durante lo show-cooking, Marco De Padova dispenserà utili consigli per preparare queste mini ricette dando quel tocco in più di sapore per renderle ancora più invitanti e appetitose. Il pubblico sarà chiamato a partecipare alla creazione dei piatti e a fine evento potrà dedicarsi un momento di assaggio.

L’ospite speciale

Marco De Padova, classe 1968, vive da sempre a Milano ma viaggia molto, spostandosi tra Londra, New York e Miami. Dopo anni trascorsi nei locali in qualità di food&beverage manager ha deciso di seguire la sua grande passione, il cibo. Così ha iniziato a parlarne in veste di food blogger e food Pr organizzando anche Food&Bar Catering di successo. Cucina di frequente sia a casa che in pubblico in occasione di show-cooking. Predilige la cucina italiana e ama raccontarla nel suo blog Faccia Da Cibo in cui studia le ricette degli amici cuochi e strizza l’occhio agli chef stellati. Tutti lo chiamano Il Direttore, rigorosamente con l’articolo.

Il tema e la ricetta

Con l’estate tutte le occasioni sono ottime per stare in compagnia e organizzare aperitivi e buffet all’aria aperta. Le tavole allora si riempiono di finger food e stuzzichini dai mille colori e sapori, per soddisfare qualsiasi voglia. Dolce, salato o ancora dolce e salato insieme. Ecco allora che Marco De Padova proporrà ricette dagli accostamenti inusuali ma estremamente gustosi che sapranno incuriosire e stupire tutti i commensali. Una su tutte i mini hot dog colorati e farciti con wurstel, formaggio di pecora, confettura di ciliegie, menta e noci tritate. Tanto particolari quanto sfiziosi.