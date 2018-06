Social Media e impresa: al Sella Lab un incontro per approfondire

BIELLA – Al SellaLab, mercoledì 6 giugno, si terrà il digital drink dedicato ad imparare come utilizzare i social per il proprio business. Ormai è fenomeno noto che oltre il 50% della popolazione usa Facebook, sono iscritti infatti in Italia oltre 30 milioni di persone. Ma come si può usare questo canale in ambito business ed in particolare nell’acquisizione dei clienti? Solitamente i Social Media sono raccontati come canale dove raccontare il proprio brand e nel quale coltivare la propria reputazione. Sono pochi i casi in cui si condividono tecniche per ottenere come clienti altre aziende e non invece i consumatori. In realtà oggi siam passati dall’ambito B2C e B2B ad uno scenario H2H ossia Human to Human, dove tutti gli utenti che son connessi ad Internet sono potenzialmente coinvolgibili dai brand.

I dettagli

La serata è dedicata in particolare a manager, imprenditori, professionisti dell’ambito comunicazione, responsabili di organizzazione di settore e a tutti coloro che sono interessati a cogliere le opportunità messe a disposizione per il proprio business dalle attività di Content Marketing e dai Social Media. In questo #DigitalDrink dedicato alla lead acquisition tramite social media vedremo alcune case history dedicate. I social network affrontati saranno in particolare Facebook e LinkedIn, ma verranno trattati anche altri canali in conseguenza di un approccio Omnichannel.