Ponderano, il nuovo campo sportivo intitolato a Lino Zanchetta

PONDERANO - Domenica 10 giugno, in occasione del Memorial Zanchetta, l’Amministrazione Comunale, intitolerà il campo in erba sintetica situato presso il Centro Sportivo Vittorio Pozzo alla figura di Lino Zanchetta, istruttore delle giovanili del Ponderano Calcio scomparso prematuramente nel dicembre del 2017.

L'inaugurazione

Nel corso dell’evento, il cui inizio è previsto per le 8.45, il sindaco Elena Chiorino svelerà la targa commemorativa apposta presso il campo, celebrando la memoria dell’istruttore con un’orazione. L’intitolazione si svolgerà prima del Torneo dedicato agli esordienti della classe 2006, organizzato dal Ponderano Calcio proprio per onorare la memoria del suo storico collaboratore.

Un piacevole ricordo

Andrea Zanchetta, figlio del compianto Lino, ha così commentato il conferimento di un tale onore al padre scomparso: «Voglio ringraziare sentitamente, il sindaco Chiorino, l’Amministrazione Comunale e il Ponderano Calcio per questo splendido omaggio. A Ponderano mio padre aveva trovato l’ambiente ideale in cui coltivare la sua più grande passione: stare in compagnia dei bambini insegnando loro ciò che sapeva sul calcio. Credo che questo riconoscimento ricordi nel modo più adeguato la figura di mio padre e voglio sottolineare come questo gesto abbia fatto enormemente piacere a me e a tutta la mia famiglia».