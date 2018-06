Ubriaco al volante fa inversione per scappare dalla polizia: scatta il ritiro della patente 

BIELLA - Vede una volante della Polizia e fa inversione di marcia, convinto di sfuggire al controllo. È accaduto, poco prima dell'alba di ieri, domenica 3 giugno, nella centralissima via Italia, a Biella, per altro quasi completamente, tranne per poche centinaia di metri, area pedonale.

Erano le 4,30 quando la pattuglia ha notato una Peugeot imboccare la strada e alla sua vista, tentare di allontanarsi velocemente. Inseguita e bloccata dopo pochi metri, il conducente, con cui viaggiavano altre due persone, è stato fatto scendere e sottoposto ad alcoltest, visto che manifestava i chiari segni di una sbronza. E infatti, l'esito è stato positivo: il doppio superiore al consentito e in crescita, dopo due prove. Adesso il 25enne, residente nel Biellese, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.