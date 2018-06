Furto a 'Gli Orsi': nordafricano ruba gomme, forbici e penne 

BIELLA - Entra nel supermercato Coop del Centro Commerciale "Gli Orsi", di Biella, e ruba generi alimentari e materiale di cancelleria. A venire denunciato dalla Polizia per furto aggravato è stato un nord africano, di 47 anni, residente in città. L'uomo, dentro al market, ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali, tanto da farsi notare dal personale. Dopo aver scelto qualcosa nel reparto ortofrutta e averlo buttato in un cestino, ha poi preso altro nella panetteria, per poi mettersi in tasca tre penne, una gomma e una paio di forbici. Giunto alla cassa, ha pagato il minimo possibile e poi ha raggiunto due conoscenti, italiani, a cui ha consegnato la refurtiva.

È stato allora che è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza, mentre una volante giungeva sul posto. Chi era con lui ha dato subito agli agenti quanto sottratto, mentre il 47enne veniva portato in Questura per l'identificazione. Perquisito, gli è stata trovata nel borsello una pinza e per questo è stato indagato anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere.