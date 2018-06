I musei aziendali biellesi si raccontano ad Archivissima 2018

BIELLA - In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, Museimpresa sarà partner di Archivissima, il Festival italiano dedicato al mondo degli archivi nato dall’evoluzione dell’iniziativa culturale «La Notte degli Archivi», in programma a Torino da mercoledì 6 a venerdì 8 giugno 2018. Museimpresa sarà presente ad Archivissima, giovedì 7 giugno alle 17 al Museo e Archivio Storico Reale Mutua, con l’appuntamento «La Parola all’Oggetto. Connessioni inedite tra gli archivi e i musei d’impresa piemontesi». Dieci oggetti saranno protagonisti di un viaggio alla scoperta di sorprendenti legami tra le storie e le collezioni aziendali di Archivio Storico e Museo Italgas, Casa Zegna, Fondazione Fila Museum, Associazione Archivio Storico Olivetti, Casa Martini e Archivio Storico Martini & Rossi, Archivio Maire Tecnimont, Archivio Storico Tim, Museo e Archivio Storico Reale Mutua, Museo Alessi e Casa Menabrea - Museo della Birra. Un racconto a più voci in cui si intrecceranno aneddoti, curiosità, immagini per narrare le relazioni, spesso inaspettate e uniche, tra i musei e gli archivi d’impresa italiani.

Il programma

L’incontro è realizzato in collaborazione con Archivio Nazionale Cinema d’Impresa che arricchirà l’evento con inediti materiali video. Ecco il programma completo dell’incontro: alle 16 visita guidata al Museo Reale Mutua, alle 17 «La Parola all’Oggetto. Connessioni inedite tra gli archivi e i musei d’impresa piemontesi». Introducono: Andrea Montorio, Promemoria, Francesca Appiani, Museimpresa. I musei e gli archivi d’impresa piemontesi raccontano: Il Baule delle memorie, Archivio Storico e Museo Italgas (Torino), Carla Versetti e Daniela Marendino, La fabbrica che viaggia: il mondo Zegna nei filmati Luce, Casa Zegna (Trivero, BI), Danilo Craveia, Una storia tra le righe: Yosemite 1974, Fondazione Fila Museum (Biella), Annalisa Zanni, Il messaggio Olivetti, Associazione Archivio Storico Olivetti (Ivrea, TO), Marcella Turchetti, Il messaggio in bottiglia: l’evoluzione dell’etichetta Martini, Casa Martini e Archivio Storico Martini & Rossi (Pessione di Chieri, TO), Anna Scudellari, Italia '61 in scatola, Archivio Maire Tecnimont (Torino), Michela Comba, Dalla fantasia alla realtà virtuale, Archivio Storico Tim (Torino), Daniele Cerrato, Dal pollex al touch: l'innovazione raccontata da una polizza, Museo e Archivio Storico Reale Mutua (Torino), Silvana della Penna, Accordi metallari, Museo Alessi (Crusinallo di Omegna, VB), Francesca Appiani, Oltre 170 anni di gasata innovazione, Casa Menabrea - Museo della Birra (Biella), Elisabetta Biolcati. Contributi video in collaborazione con l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea, TO).