Salussola, incidente tra auto e moto: centauro ferito

SALUSSOLA - Un centauro originario di Torino, di 40 anni, è finito in ospedale, a Ponderano, dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto ieri, domenica 3 giugno, lungo la strada provinciale 143, nel territorio comunale di Salussola, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri. Il 40enne, in sella a una Aprilia 1000 è andato a impattare contro la Ford Fiesta di un uomo di 44 anni, residente in zona. Subito soccorso da un mezzo del 118, è poi stato trattenuto al Pronto Soccorso in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi.