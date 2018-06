A Biella la seconda tappa del ballo delle debuttanti di Stresa

BIELLA - Archiviata l’edizione 2018 del Ballo, svoltasi con successo il 3 Marzo presso il Regina Palace Hotel di Stresa, è il momento della promozione estiva dell’evento sempre curata dall’associazione No Profit Apevco (Associazione Promozione Eventi VCO), diventata ormai una tradizione annuale. Secondo appuntamento quindi al Chiostro di San Sebastiano (in caso di maltempo presso Cittadellarte - Fondazione Pistoletto), con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella, sabato 9 giugno a partire dalle 17.30 con trucco e parrucco dal vivo e alle 21 l'inizio della serata spettacolo che vedrà protagoniste le ex deb che sfileranno con gli abiti di di Boutique Due M di Arona: Silvestro Elisa (Vincitrice del Ballo Sebuttanti Stresa 2018), Alice Paggi (Testimonial LILT all’evento stresiano 2018), Bocca Sharon, Botta Camilla, Grieco Elisa, Sara Morrione, Alice Sconfietti, Sara Tressoldi, Paola Tressoldi, Paola Gurumendi (Testimonial LILT al Ballo Debuttanti Clabria 2018), Martina Vertemati, Martina Zonco.

I bambini in passerella

Presenti i bambini che hanno partecipato alle selezioni di «Bambini in passerella»: Giorgia Milano, Nicole Rodriguez, Federica Pizzato, Isabella Savoi, Kimberly Martina (Damigellina 2018 e 2019), Gabriele Celoria (Paggetto 2018) e Angelica Celoria.

Le acconciature e le foto

Non solo sfilate a Biella; esibizioni live di trucco e parrucco con Langella Gianpaola Studio's Parrucchieri. Osvaldo Rubinelli Photo, Sergio Banfi e Luca Bellossi VideoMaker cureranno le foto e il video dell’evento.

Il ballo per il sociale

Solidarietà e Apevco un binomio inscindibile che prosegue il percorso intrapeso fin dalla prima edizione. La Onlus Lilt sezione VCO (Lega Italiana Lotta Tumori), già presente dall’edizione 2016 e riconfermata per la prossima, collaboreranno con il Ballo Debuttanti Stresa 2019. Il Tour Estivo sarà, quindi, anche un momento di riflessione attraverso le testimonianze delle due ragazze Alice Paggi e Paola Gurumendi che rappresentano la Lilt sezione VCO e sezione Reggio Calabria. «Ringraziamo il Comune di Biella per l’ospitalità e la collaborazione – dichiara la presidente di Apevco Giovanna Pratesi –, questa città rappresenta una tappa importante del nostro tour estivo, che ci permette di offrire un po’ dell’atmosfera del Ballo delle Debuttanti di Stresa ad un pubblico fuori dal nostro territorio grazie all’Assessore Teresa Barresi ed ai suoi collaboratori. Il Biellese ha avuto presenti all’edizione 2018 del Ballo Debuttanti di Stresa ben tre ragazze Sara Morrione, Camilla Botta e Martina Zonco. Presso il Centro Commerciale Gli Orsi hanno avuto luogo il casting di «Bambini in passerella» che ha visto partecipare oltre 60 bambini ed infine le preziose collaborazioni biellesi con Studio’s Parrucchieri di Gianpaola Langella, Bimbi Vip, Ratatouille e Marilena Pezzuto Collaezione 2000 presenti anche alle altre iniziative di Apevco No Profit. Un grazie anche a Katia Giordani, Sindaco di Quaregna, per l’attiva collaborazione e per averci fatto scoprire un così bel territorio con il quale ci auspichiamo di mantenere rapporti di scambi culturali, divulgazione turistica e condivisione di progetti». La prossima edizione del Ballo delle Debuttanti di Stresa di APEVCO è in programma all’Hotel Regina Palace a marzo 2019.